Wiederum Erster in der Nordstaffel der 2. Volleyball-Bundesliga ist der SV Lindow-Gransee geworden. Am Sonnabend wurde nicht nur der Pokal der Deutschen Volleyball-Liga von Nico Kracht (Manager Sport) an Kapitän Eric Stadie übergeben. Auch nutzte der Meister dies zu einer eng begrenzten und coronakonformen Dankesrunde in der Sporthalle mit Sponsoren und Vertretern aus Politik und Wirtschaft. © Foto: Matthias Haack