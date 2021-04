Niederlage beim Kieler TV: Timo Schlag (in Grün) und seine Volleyballer des SV Lindow-Gransee quittierten am Sonnabend ein schmerzhaftes in Kiel. Damit ist die Entscheidung um den Staffelsieg in der 2. Bundesliga vertagt. Plötzlich haben die Nordlichter alle Karten in der Hand, obwohl sie noch Tabellenzweite sind. © Foto: Matthias Haack