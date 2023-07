Es hört sich traumhaft an: Wer daran denkt, eine Immobilie zu kaufen, hat – mit dem neuen 49-Euro-Ticket der Bahn – ein zusätzliches Argument in der Tasche, um sich einmal im Umland von Berlin nach einem Häuschen oder einer Eigentumswohnung umzuschauen. Warum nicht auch in Neuruppin? Eine Imm...