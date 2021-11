Nachdem der Weihnachtsmarkt auf dem Rheinsberger Kirchplatz zum zweiten Mal in Folge abgesagt worden ist, schaffen die Händler der Innenstadt Abhilfe. Am 11. Dezember soll das Zentrum der Prinzenstadt sich in eine Weihnachtsmeile verwandeln.

Gastwirt ergreift Initiative

Die Veranstaltung geht auf die...