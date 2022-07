Auf dem Marktplatz im Zentrum einer Stadt ist das wichtigste Gebäude fast immer die Kirche oder das Rathaus. Nicht so in Neuruppin: Mit dem Alten Gymnasium ist eine ehemalige Schule der Stadtmittelpunkt und zeigt, dass Bildung und Kultur in der Fontanestadt im Zentrum des Lebens stehen. Im Alten Gy...