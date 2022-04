Ein Zeuge rief am Mittwochnachmittag, 13. April, in Neuruppin die Polizei: Er hatte beobachtet, wie drei Jugendliche ein Pärchen angegriffen, und wollte schnell Hilfe holen.

Streit hatte eine Vorgeschichte

Eine 48-Jährige war an diesem Nachmittag in Begleitung ihres 43-jährigen Lebenspartners in Ne...