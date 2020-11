Die Suche nach der 91-jährigen Seniorin in Neuruppin ist am Freitag glücklich ausgegangen. Unterstützt wurde die Polizei bei der Aktion von der Rettungshundestaffel Berlin, die ihren Sitz in Oranienburg hat. Mit einem speziell ausgebildeten Hund der Rasse Bloodhound, der die Fährte der Frau aufg...