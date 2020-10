Am 3. Oktober wird die neue Ausstellung des Museums Neuruppin zu 30 Jahren Deutscher Einheit in Neuruppin eröffnet. Leiterin Maja Peers-Oeljeschläger (links) und die wissenschaftliche Mitarbeiterin Sophie Buchholz, die die Ausstellung maßgeblich gestaltet hat, gaben am Donnerstag einen ersten Einblick in die neue Wechselausstellung, die viele Aspekte thematisiert, darunter den Kampf der Freien Heide gegen den geplanten Bombenabwurfplatz. © Foto: Foto: Siegmar Trenkler