Die Arbeiten des Berliner Künstlers Max Mahlow sind noch eine Woche lang im Kunstraum in Neuruppin in der Ausstellung "Hoch Hinaus" zu sehen. Max Mahlows "Schwerer Falke" ist eine prächtig feuerfarbene Verdreifachung des startenden Raketenantriebs, der Elon Musks Tesla ins All transportierte. © Foto: Holger Rudolph