Eine 55-Jährige war am Sonnabend gegen 10 Uhr in einem Dacia auf der A 24 in Richtung Wittstock unterwegs. Zwischen der Tank- und Raststätte Walsleben-Ost und der Autobahn-Abfahrt Herzsprung wollte sich zum Überholen auf die Linke Spur wechseln.Weil dort aber Fahrzeuge waren, lenkte sie offenbar hektisch nach rechts und verlor die Kontrolle über das Auto.

Es geriet ins Schleudern und kam nach rechts ab, wo es gegen einen Wildschutzzaun prallte.

Die Frau zog sich leichte Verletzungen zu und kam in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Der Wildschutzzaun wurde auf einer Länge von 55 Metern beschädigt. Das Auto war nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden wird auf 10.000 Euro beziffert.