Sachbeschädigungen an Fahrzeugen kommen in Neuruppin immer wieder vor. So auch gegen vier Uhr morgens am 22. Januar. Ein Zeuge meldete der Neuruppiner Polizei, dass in der Erich-Mühsam-Straße drei Unbekannte gerade im Augenblick des Anrufs dabei waren parkende Fahrzeuge zu beschädigen.