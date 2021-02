Das stille Örtchen ist in einem voll besetzten Zug mitunter alles andere als still. Der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) und die DB Regio Nordost wollen ihren Kunden im Prignitz-Express, der Linie RE6, nur ein etwas besseres Ambiente bieten: Die WC-Kabinen in den Zügen werden derzeit umges...