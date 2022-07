Beim Einkaufen oder am Geldautomaten waren in den zurückliegenden Tagen auch in Ostprignitz-Ruppin die Auswirkungen des bundesweiten Geldboten-Streiks zu spüren. Zwar kam es am Donnerstag nach bis zu fünftägiger Arbeitsniederlegung zur Einigung auf Gehaltssteigerungen ab 1. August. Doch es kan...