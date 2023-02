Auch drei Jahrzehnte nach dem Ende der DDR leiden Menschen noch an den in diesem Staat erlittenen Schädigungen. Dies seien zum Beispiel „Minderjährige, die in Spezialheime der DDR-Jugendhilfe eingewiesen wurden“, DDR-Leistungssportlerinnen und -sportler, die oft bereits als Jugendliche ohne ihr Wissen gedopt wurden oder auch längst erwachsene Kinder, die bei Scheidungen in der DDR jenem Elternteil zugesprochen wurden, das in der SED war. © Foto: Kristin Schmidt/dpa