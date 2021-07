Wie Bürgermeister Frank-Rudi Schwochow (BVB/Freie Wähler) am Donnerstag mitteilte, hat sich die Stadt am Beschleunigungsprogramm Ganztag des Landes Brandenburg beteiligt. Die Stadt hatte eine Ausstattung in Höhe von 81.000 Euro beantragt. Von dem Geld sollen für den Ganztagsbereich der Klassen...