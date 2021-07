An der Dorfstraße im Fehrbelliner Ortsteil Langen steht seit Sonnabend eine Lagerhalle in Brand. Das Feuer war am Nachmittag entdeckt und nach Polizeiangeben gegen 17.30 Uhr gemeldet worden. Seitdem ist die Feuerwehr im Einsatz, um den Brand einzudämmen. Das gestaltet sich aber schwierig. Fehrbe...