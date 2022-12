Am Mittwochabend gegen 18.45 Uhr (14.12.) kam es laut Polizeibericht in der Kyritzer Straße „zu einem Brand in der Außentoilette eines 80 Quadratmeter großen Wohnbungalows“. Der 69-jährige Bewohner hatte einen „mehrere Jahre nicht genutzen“ Kachelofen selbst eingebaut – allerdings nicht fachgerecht – und angeheizt. Der Mann und seine Mitbewohnerin (72) riefen die Feuerwehr, als sie den Brand bemerkten.