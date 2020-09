Der Wahlschein, der den Neuruppinern bei der Bürgermeisterwahl am 8. November vorliegt, ist übersichtlicher geworden. Statt der bisher acht Kandidaten treten nur noch sechs an: Gerd Klier (Linke) und der Einzelbewerber Kai Hensel haben ihre Bewerbung überraschend am Dienstag zurückgezogen. Die G...