Der 38-jährige Nico Ruhle lebt seit rund 15 Jahren in Neuruppin. Mittlerweile hat sich die Familie in Bechlin niedergelassen. Der SPD-Politiker will am 8. November Neuruppiner Bürgermeister werden. Als einer von sechs Kandidaten stellt er sich und sein Programm vor. Sein Fokus liegt auf dem Sozialen. © Foto: Judith Melzer-Voigt