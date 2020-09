Der 50-jährige Neuruppiner Michael Güldener tritt bei der Wahl zum Bürgermeister als Kandidat für die Wählergruppe "Wir in Neuruppin" an. Er möchte mehr Transparenz bei Entscheidungsprozessen sowie mehr Mitspracherecht für Bürger und die Bürokratie in der Verwaltung verringern. © Foto: Siegmar Trenkler