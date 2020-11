Das einzige Forum der sechs Kandidaten für die anstehende Bürgermeisterwahl in Neuruppin am 8. November fand am Donnerstag im Café Tasca statt und wurde live im Internet übertragen. Von der Einschätzung des Kandidaten Horst-Michael Arndt fühlt sich der Amtsinhaber provoziert. © Foto: Siegmar Trenkler