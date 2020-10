Die sechs Kandidaten für die Bürgermeisterwahl in Neuruppin beantworten die Frage, welcher Ort sich in Zukunft am meisten ändern muss. Horst-Michael Arndt (EWV)Nach meiner Einschätzung haben wir derzeit die größten Probleme zwischen Neuruppin und Alt Ruppin. Das Gelände der „Panzerkasernen...