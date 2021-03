Ostprignitz-Ruppiner Musikschüler haben beim diesjährigen Landeswettbewerb „Jugend musiziert“ gut abgeschnitten: 127 junge Musiker aus ganz Brandenburg haben sich für den Bundeswettbewerb qualifiziert. Davon konnten 29 Ostprignitz-Ruppiner Preise gewinnen. Fast alle sind Schüler der Kreismusikschule OPR.

Landes-Wettbewerb fand in Schwedt statt

Als einziges Bundesland hatte Brandenburg den Wettbewerb in Schwedt in Präsenz und unter strengen Hygieneregeln erlaubt. Weitere Wertungskategorien gab es in Bernau, Cottbus, Falkensee und Potsdam. Lediglich die beiden jüngsten Altersgruppen, deren Teilnehmende nicht zum Bundeswettbewerb weitergeleitet werden können, reichten ihre Wettbewerbsbeiträge digital ein.

Vor allem im Bereich Blechblasinstrumente konnten die Teilnehmer aus OPR punkten: Erste Preise in dieser Kategorie gehen an Leni Wawer (Trompete), Lilo Feierbach (Waldhorn), Stine Feierbach am Klavier als bewertete jugendliche Begleitung, Andreas Alfieri (Trompete), Fiona Dedow (Waldhorn), Pauline Gers (Trompete), Luca Matthus (Waldhorn), Anton Landeck (Trompete), Jasper Freesemann (Tenorhorn), Fabien Rogge (Trompete), Johann Matthis Segebarth (Trompete), Tim Krüger (Trompete) und Victor Engelmann (Waldhorn).

Gewinner in den Kategorien Blockflöte und „Duo Kunstlied“

Luna Matthus landete in der Kategorie Blockflöte ganz vorn und gewann einen ersten Preis. Gleiches gilt für Luisa Schuck und Luise Andrehs. Fanny Nürnberg gewann mit ihrer Präsentation an der Blockflöte einen zweiten Preis in dieser Kategorie.

Abelina Rumpel von der Kreismusikschule Ostprignitz-Ruppin sang beim Wettbewerb in der Kategorie „Duo Kunstlied". Sie stand gemeinsam mit Delian Adam von der Musik- und Kunstschule Havelland am Klavier auf der Bühne. Für beide gab es einen zweiten Preis in diesem Bereich.

Auch bei den Holzblasinstrumenten punkteten die Ostprignitz-Ruppiner. Frida Isi Schramm gewann mit der Querflöte einen ersten Preis. Käthe Pietrusky war in dieser Kategorie als bewertete jugendliche Begleitung am Klavier dabei und bekam einen zweiten Preis. Alica Adigun-Martins und Leander Max Stern traten mit ihren Klarinetten auf. Dafür gab es für beide einen zweiten Preis. Shekinah Rossow gewann am Saxophon ebenfalls einen zweiten Preis.

August Pietrusky fährt zum Bundeswettbewerb

Im Bereich „Klavier vierhändig“ gab es ebenfalls einen Gewinner aus Ostprignitz-Ruppin, der aber an der Kreismusikschule Prignitz lernt: August Pietrusky überzeugte gemeinsam mit Hermann Harders aus der Prignitz mit seinem Spiel. Beide gewannen einen ersten Preis und werden im Bundeswettbewerb antreten. Erste Preise in dieser Kategorie gingen aber auch an Musikschüler aus OPR: Alice und Arthur Dodul sowie Maximilian und Luisa Schuck gewannen. Käthe Pietrusky sicherte sich gemeinsam mit Klara Wiegand einen zweiten Preis.

„Für viele Musikerinnen und Musiker war es ein großes Glück, wieder auf einer Bühne live zu spielen und zu begeistern – wenn auch pandemiebedingt nur vor einer Fachjury“, sagte Gabriel Zinke, Vorsitzender des Landesausschusses „Jugend musiziert“ Brandenburg, im Anschluss. Vom 20. bis 27. Mai 2021 werden die 127 Preisträger das Land Brandenburg beim Bundeswettbewerb in Bremen und Bremerhaven vertreten.