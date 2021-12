Neben einer großen Zahl an Neuinfektionen gab es diesmal auch eine Nachricht, die etwas Hoffnung macht. Denn auch die Zahl der Genesungen war am 17. Dezember hoch. Das Gesundheitsamt des Kreises hat am Freitag 81 neue Corona-Infektionen registriert. Betroffen sind unter anderem Schulen, Kitas und e...