Die Corona-Lage in Ostprignitz-Ruppin scheint sich deutlich zu entspannen. Dies liegt aber eventuell an verspäteten Meldungen wegen des Jahreswechsels. Das Gesundheitsamt des Landkreises OPR hat am 3. Januar acht neue Corona-Infektionen gemeldet. Dem stehen 199 neue Genesungen entgegen.

Damit liegt ...