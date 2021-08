Die Zahl der Corona-Fälle im Kreis Ostprignitz-Ruppin steigt weiter an. Am Mittwoch sind vier weitere Personen positiv auf den Erreger Sars-CoV-2 getestet worden. Damit gibt es nun 31 aktive Fälle in OPR. Seit Ausbruch der Pandemie haben sich bislang insgesamt 4325 Personen mit Corona infiziert.

Schüler positiv getestet

Von den vier neuen Fällen ist eine zwölfte Klasse des Neuruppiner Schinkelgymnasiums betroffen. Da viele der Schüler bereits...