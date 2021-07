Der Sieben-Tage-Inzidenzwert für den Landkreis Ostprignitz-Ruppin ist laut Robert-Koch-Institut (RKI) am Freitag sprunghaft gestiegen – von vorher 2,0 auf 5,1. Grund dafür ist, dass das RKI seinen Wert immer schon morgens veröffentlicht. Die tagesaktuellen Infektionszahlen für die Landkreise werden aber erst am Nachmittag ermittelt. Und die sahen für OPR am Freitag wieder ganz gut aus.

