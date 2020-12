Die Neuruppiner Band „Unerhört“ hat am Donnerstag Freikarten für ein Konzert an die Mitarbeiter des LADR-Labors übergeben. Diese stehen derzeit unter ständigem Druck. Im Bild: Thomas Jahn (links) übergab die Tickets an Prokurist Helmut Schönwerth. © Foto: Foto: Judith Melzer-Voigt