Weil die Sieben-Tage-Inzidenz in Ostprignitz-Ruppin an fünf Tagen hintereinander unter 20 lag, entfällt seit Sonntag, 22. August, wieder die Testpflicht für Innengastronomie, Beherbergungen und Schwimmbäder. Sie gilt aber weiter für Schulen und Kitas, beim Kontaktsport drinnen, in Discos un...