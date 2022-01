Ein Mitarbeiter einer Apotheke an der Berliner Straße in Fehrbellin rief am Dienstag, 11. Januar, die Polizei und zeigte eine Urkundenfälschung an. Grund dafür war eine Frau, die versucht hatte, einen gefälschten Impfnachweis digitalisieren zu lassen. Gegen die 53-Jährige wird nun ermittelt.

