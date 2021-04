So niedrig die Zahl der Corona-Neuinfektionen am Montag auch war: Sie reichte nicht, um den Landkreis vor der Bundes-Notbremse zu bewahren. Lediglich drei Neuinfektionen hat das Gesundheitsamt des Landkreises am Montag gemeldet. Doch der Sieben-Tages-Inzidenzwert liegt bei 112,3. Damit gilt ab Mittw...