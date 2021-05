Die Corona-Lage in Ostprignitz-Ruppin entspannt sich zusehends: Der Sieben-Tage-Inzidenzwert für den Landkreis sank am Wochenende deutlich.

Das Gesundheitsamt des Kreises meldete am Sonntag 13 neue Corona-Fälle, die übers Wochenende verzeichnet wurden – zehn am Sonnabend und drei am Sonntag. „...