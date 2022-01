Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus steigt täglich an. Am Donnerstag, 27. Januar, sind dem Gesundheitsamt des Kreises Ostprignitz-Ruppin 257 neue Fälle gemeldet worden. Betroffen sind unter anderem mehrere Schulen und Kitas im Kreis. In einer Einrichtung der Stadt Neuruppin fehlen de...