Die Corona-Lage in Ostprignitz-Ruppin bleibt angespannt: Am Sonnabend hat das Gesundheitsamt 25 neue Fälle vermeldet, am Sonntag kamen noch einmal elf Fälle hinzu. Dadurch gibt es in OPR derzeit 447 aktive Corona-Infektionen. Die neuen Fälle könnten weitere Kreise ziehen: Unter anderem eine Kita...