In Ostprignitz-Ruppin gehen die Corona-Infektionszahlen leicht zurück. Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Infektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen, liegt laut den Berechnungen des Gesundheitsamtes aktuell bei 368. Amtsärztin Dr. Dagmar Sissolak hofft, dass damit ...