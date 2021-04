Während am Montag die Zahl der neu gemeldeten Corona-Fälle regelmäßig recht niedrig ist, steigt sie am Dienstag wieder an: Das gilt auch für diese Woche. Das Gesundheitsamts des Kreises Ostprignitz-Ruppin hat am Dienstag mehr als doppelt so viele Fälle wie noch am Montag gemeldet.

