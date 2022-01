Am Wochenende sind dem Gesundheitsamt des Kreises Ostprignitz-Ruppin 34 neue Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Betroffen davon sind unter anderem eine Kita und eine Schule im Kreisgebiet. Die Lage in den Krankenhäusern im Kreis war mit Stand von Freitag recht ruhig. In den Ruppiner K...