In Ostprignitz-Ruppin hat die Sieben-Tages-Inzidenz am Sonntag zum zweiten Mal in Folge über 100 gelegen. Überschreitet der Inzidenzwert zum dritten Mal hintereinander die 100er-Marke greift die neue Bundes-Notbremse – allerdings erst ab dem übernächsten Tag nach Feststellung, also in diesem F...