Die zuletzt niedrigen Zahlen von Neuinfektionen mit dem Coronavirus und der Sieben-Tage-Inzidenz in Ostprignitz-Ruppin sind womöglich erst einmal vorbei. Zwar gab es am Sonntag keine neuen Fälle, dafür meldete der Landkreis für Sonnabend deutlich mehr als in den gesamten letzten Woche. Sie stehen in Zusammenhang mit Infektionen, die im Lauf der Woche nachgewiesen worden sind.