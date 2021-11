Weil die Sieben-Tage-Inzidenz nach Angaben des Robert Koch-Institutes (RKI) am Mittwoch, 3. November 2021, an drei aufeinanderfolgenden Tagen über 100 lag, gilt ab Donnerstag, 4. November 2021, laut der brandenburgischen Corona-Verordnung eine Testpflicht für Mitarbeiter in Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen, Pflegeheimen sowie diesen gleichgestellte betreuten Wohnformen mit Ausnahme von Krankenhäusern.