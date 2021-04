Das Land Brandenburg hat am Wochenende verschärfte Maßnahmen beschlossen. Diese kommen seit Montag, 19. April, auch in Ostprignitz-Ruppin zum Tragen. Denn der Schwellenwert der Sieben-Tages-Inzidenz von mehr als 100 an drei aufeinander folgenden Tagen ist im Landkreis schon seit März ununterbro...