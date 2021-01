Am 3. Februar nimmt das Impfzentrum in Kyritz seinen Betrieb auf. Bislang konnten Ostprignitz-Ruppiner dafür noch keine Termine vereinbaren. Ab Sonntag, 24. Januar, soll das nun möglich sein, hat das Gesundheitsministerium des Landes Brandenburg am Freitag mitgeteilt.Die Telefonnummer, unter d...