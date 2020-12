Die Zahl der Corona-Neuinfektionen im Landkreis Ostprignitz-Ruppin steigt weiter an. Am Sonntag musste die Kreisverwaltung 29 neue Corona-Fälle melden, die übers Wochenende dazugekommen sind. 22 waren es am Sonnabend, sieben am Sonntag.Amt Lindow bleibt stark betroffenDabei steigt unter anderem di...