Es war nur ein kleiner Piks, und schon konnten die Bewohner des Pflegewohnheims Reinhold in Rheinsberg wieder in ihre Zimmer oder in den Gemeinschaftsraum.Nachdem am 13. Januar die erste Impfaktion erfolgreich im Pflegeheim an der Berliner Straße gestartet worden war, konnten sich die Bewohner und...