„Aufgrund der leider weiterhin bestehenden Knappheit bei den Impfstoffen bleibt das Impfzentrum in Kyritz am kommenden Montag und Dienstag geschlossen“, teilte Landkreis-Sprecher Alexander von Uleniecki am Freitagnachmittag mit. Die für das Impfzentrum zuständige Kassenärztliche Vereinigung B...