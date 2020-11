Der SV Union Neuruppin setzt in Zeiten der Corona-Pandemie ein beachtliches Zeichen und entlastet seine Mitglieder.

Der Vorstand beschloss bei seiner jüngsten Sitzung, den Mitgliedsbeitrag für das erste Quartal 2021 auszusetzen. „Damit wollen wir unseren Mitgliedern in dieser für alle schwierigen Zeit etwas zurückgeben – dafür, dass sie uns aktuell die Treue halten und das ja auch schon in der Zeit des ersten Lockdowns getan haben“, erläuterte Vorstandsmitglied Tony Palmowske auf Nachfrage. Mit derzeit knapp 700 Mitgliedern ist der SV Union Neuruppin einer der größten Sportvereine in Ostprignitz-Ruppin.

Vorstand des SV Union Neuruppin war sich schnell einig

In einer schriftlichen Stellungnahme gab der Vereins bekannt, dass „nach der aktuellen Situation unter Covid-19 und den damit verbundenen Einschränkungen im Trainings- und Spielbetrieb“ der Mitgliedsbeitrag für das erste Quartal 2021 erlassen wird. „Dieser Tagesordnungspunkt war ruckzuck abgearbeitet. Da gab es keine großen Diskussionen“, so Palmowske. Auch wenn dem Verein dadurch wichtige Einnahmen fehlen werden, „müssen wir die Tore nicht zuschließen“. Palmowske betonte jedoch: „Das ist schon ein erheblicher Betrag, der da zusammenkommt. Daher war bei diesem Beschluss durchaus ein weinendes Auge dabei.“ Aber dennoch waren sich alle Vorstandsmitglieder einig darüber, jetzt dieses Zeichen setzen zu wollen. Palmowske: „Da aktuell kein geregelter Spiel- und Trainingsbetrieb möglich ist, fallen auch einige Kostenfaktoren weg.“

Die Entscheidung übermittelte der Vorstand umgehend an alle Abteilungsleiter, die wiederum die Nachricht per Verteiler an die Mitglieder, Förderer und Eltern weitertrugen.

Auch betroffen? Bitte teilen Sie uns Ihre Erfahrungen im Umgang mit Mitgliedsbeiträgen in Corona-Zeiten mit. Schicken Sie uns eine Nachricht an lokales@ruppiner-anzeiger.de