Blumenhändler in OPR hoffen auf den Valentinstag-Boom Das Geschäft ist für Bui Thi Hoai Thu vom Blumenparadies in Neuruppin ist in der Corona-Pandemie stark eingebrochen. Sie hofft, dass zum Valentinstag die Nachfrage steigt. Bestellungen sind bei ihr telefonisch möglich unter 0174 7176337. Übergeben werden bestellte Blumen an der Tür. © Foto: Patrick Pleul