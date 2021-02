Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Ostprignitz-Ruppin bleibt weiter im einstelligen Bereich. So vermeldete das Gesundheitsamt in Neuruppin am Mittwoch nur acht neue Fälle.Zwei neue Todesfälle in OPRJedoch gab es auch zwei neue Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung. Die Zahl...