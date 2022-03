Nachdem das Kabinett in Brandenburg eine neue Corona -Verordnung beschlossen hat, die seit Freitag, 18. März, gilt, steht fest: Schülerinnen und Schüler müssen sich wie bisher an mindestens drei Tagen pro Woche testen. Auch die Maskenpflicht in den Unterrichtsräumen, mit der Schülerinnen und Sc...