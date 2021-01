Insgesamt sechs Menschen sind an diesem Wochenende in OPR in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion verstorben. Damit steigt die Zahl der Todesfälle im Kreis auf 105. Betroffen sind eine Frau Mitte 80 und ein Mann Ende 70 aus Wittstock sowie ein Mann Ende 60, ein Mann Ende 80, eine Frau Anfang 80...